Salernitana, prezzi ridotti ​col Cittadella per riconquistare i tifosi

di Enrico Vitolo

Il tempo passa e la Salernitana fa sempre più fatica a riconquistare la stima e la fiducia della sua gente. Ma siccome la sfida con il Cittadella può diventare decisiva per il futuro, il club granata ha provato a fare un piccolo passo verso la tifoseria. La società ha, infatti, comunicato che per la gara di sabato prossimo allo stadio Arechi i tagliandi di ingresso potranno essere acquistati ad un prezzo decisamente più basso rispetto agli standard di questa stagione, il ritocco verso il basso è addirittura del 50% per tutti i settori. In Curva Sud il biglietto costerà 7€ anziché 14€, nei Distinti invece 12€, in Tribuna Azzurra 14€, in Tribuna Verde 19€ e in Tribuna Rossa 24€. Ma nonostante il segnale lanciato dalla Salernitana, anche nel prossimo week-end si preannuncia un Arechi quasi deserto. La protesta dovrebbe continuare, proprio come comunicato nelle settimane scorse, fino al termine del campionato.

