Salernitana, primato solo sfiorato: in B non accade da 22 anni

di Enrico Vitolo

Dopo l’occasione sciupata qualche settimana fa contro il Chievo Verona, anche contro il Frosinone la Salernitana è andata soltanto vicina alla conquista di una vittoria che avrebbe significato primo posto solitario in classifica. Anzi vicinissima, altri dieci secondi e la storia sarebbe stata riscritta. E così, almeno per il momento, il primo posto in Serie B resta ancora un vero e proprio miraggio. L’ultima volta, infatti, risale addirittura alla stagione 1997-98 quando alla quattordicesima giornata la squadra allenata all’epoca da Delio Rossi, che al termine del torneo cadetto andò poi in Serie A, scavalcò il Venezia grazie allo 0-3 conquistato proprio allo stadio Penzo. Lì dove esattamente tra due settimane, dopo gli impegni delle nazionali, la Salernitana andrà a giocare con il chiaro intento di riprovare ad agganciare la vetta della classifica.

