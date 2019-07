Salernitana, il primo colpo è Firenze: e domani è il gran giorno di Ventura

di Alfonso Maria Avagliano

Gian Piero Ventura sarà presentato domani mattina, salvo sorprese, nella sala stampa del Mary Rosy. Vuole essere presente anche Claudio Lotito, che oggi pomeriggio sarà in Campidoglio, con tutta la Lazio, per essere ricevuto dalla sindaca Raggi. Domani, dovrebbe volare a Salerno. A proposito, il co-patron resta sempre in corsa per un posto in Senato (attesa a breve la decisione sul ricorso) e per Alitalia. Ma il vicepremier, Di Maio, gli ha chiesto pubblicamente «di fornire garanzie di solidità finanziaria». Per una Salernitana da rilancio, per sé e per il tecnico stesso, Ventura chiede ben altre garanzie. Continua a tenersi in contatto con Fabiani, aspetta segnali forti sul fronte innesti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO