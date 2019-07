Salernitana, pronta ad annunciare altri tre colpi

di Enrico Vitolo

Sembra voler fare le cose con grande anticipo questa volta la Salernitana, del resto la richiesta di Ventura è stata esplicita non solo in privato ma anche in pubblico “servono 7/8 giocatori entro il 18 luglio”. Detto, fatto. Dopo le prime tre ufficialità, il club granata è pronto ad annunciare altri tre colpi. Per la difesa è ormai ad un passo lo svincolato Matteo Bianchetti reduce da 18 partite e dalla promozione in serie A con la maglia del Verona. Per il centrocampo, invece, il rinforzo sarà quasi certamente Sofian Kiyine pronto a ritornare a Salerno a distanza di un anno, nel suo caso l’operazione dovrebbe essere chiusa in sinergia con la Lazio. Infine l’attacco, che a breve dovrebbe rinforzarsi con Niccolò Giannetti che dopo anni di corteggiamento sembra davvero vicinissimo alla firma con i granata.

