Salernitana: in sei pronti a salutare i granata

di Enrico Vitolo

Sarò rivoluzione, forse. Se davvero si punterà a un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, per il duo Lotito-Mezzaroma toccherà mettere nuovamente mano al portafoglio. In attesa, comunque, di capire come muoversi nel corso del prossimo calciomercato, da luglio in poi sarà possibile depositare i contratti, la Salernitana è pronta a salutare già sei calciatori. Memolla, Casasola e Vuletich andranno a fine mese in scadenza e sono ormai pronti a valutare altre proposte (il secondo si trasferirà alla Lazio, il terzo tornerà quasi certamente in Sud America), per Minala, Djavan Anderson e André Anderson invece sta per terminare il prestito e rientreranno dunque tutti alla Lazio. Difficile, anzi molto difficile, ipotizzare un loro ritorno in granata per la prossima stagione, gli unici dubbi riguardano il brasiliano scuola Santos sul quale si ragionerà con maggiore attenzione nel corso dell’estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA