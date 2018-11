Granata, record negativo per Djuric: undici partite senza segnare

di Enrico Vitolo

La regola non scritta “l’attaccante vive per il gol” è indubbiamente una delle più veritiere nel mondo del calcio, perché potrà anche essere fondamentale nei meccanismi tattici di una squadra ma il cosiddetto bomber ha bisogno di segnare per sentirsi davvero utile. Indispensabile. Poi, però, ci sono delle eccezioni. Poche, ma ad ogni modo ci sono. Come quella di Milan Djuric che mai ha basato la sua carriera sui gol, dopo 292 partite disputate in Italia sono appena 46 le reti realizzate. Un bottino che non aumenta ormai da un di tempo, anzi da troppo. Dopo undici giornate di campionato l’attaccante della Salernitana è infatti ancora a bocca asciutta, un digiuno talmente lungo che è diventato in assoluto il record negativo dell’attaccante bosniaco. Prima dell’esperienza con i granata, nella stagione 2014-15 Djuric si sbloccò in serie A con la maglia del Cesena all’11° giornata di campionato (gol al Chievo Verona). In serie B, invece, il periodo più lungo vissuto senza gol fu di nove partite ai tempi del Crotone, era la stagione 2011-12 e si sbloccò in occasione della gara casalinga contro il Gubbio.

