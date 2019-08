Salernitana, rinforzo fatto in casa: c'è Perticone per blindare la difesa

di Nicola Roberto

La Salernitana richiama in servizio Romano Perticone, che si stava allenando fin dall'inizio della nuova stagione a parte, insieme agli altri esuberi della rosa, e comincia a tamponare con una soluzione fatta in casa l'emergenza in difesa. Nel reparto arretrato, infatti, Ventura aveva dichiarato di aspettare due innesti vista l'esiguità di scelte a disposizione e la società ha deciso di reintegrare Perticone, cui finora non è stata trovata una sistemazione sul mercato. L'ex Cesena da ieri ha ripreso ad allenarsi con la squadra e Ventura potrebbe già convocarlo, nonostante la mancanza di ritmo partita, già per la gara di sabato sera a Cosenza, così da avere, almeno, un difensore in più in panchina dal momento che Billong è ancora in forse e Mantovani è infortunato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO