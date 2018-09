La Salernitana perde Di Gennaro: guai muscolari, è già in dubbio

di Enrico Vitolo

Non rivederlo in campo all’inizio del secondo tempo della sfida contro l’Ascoli erano sembrato molto strano, per qualcuno addirittura quasi una “punizione” inflitta da parte di Colantuono per la prestazione scialba offerta nei primi 45 minuti di gioco. Ed invece Davide Di Gennaro è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento al flessore, un problema accusato nella parte iniziale della gara e causato molto probabilmente dalla lunga inattività del calciatore. Nelle prossime ore lo staff medico riuscirà a stilare il bollettino medico definitivo per il centrocampista granata che intanto resta in dubbio per la sfida di sabato pomeriggio in programma all’Arechi contro il Verona. Al momento sembra molto difficile ipotizzare l’utilizzo di Di Gennaro dal primo minuto, non è da escludere invece la sua presenza in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA