Salernitana, punizione dopo il derby: granata in ritiro aspettando l’Ascoli

di Enrico Vitolo

Non sarà punitivo a tutti gli effetti, ma il ritiro imposto dalla Salernitana servirà per provare a rimettere tutto subito in ordine. Senza perdere neppure un po' di tempo. Dopo la pesantissima sconfitta rimediata nel derby con il Benevento, i granata riprenderanno quest’oggi (sabato) gli allenamenti al Mary Rosy e poi andranno in ritiro. Obiettivo preparare al meglio il turno infrasettimanale di martedì sera contro l’Ascoli in programma allo stadio Arechi alle ore 21. Per la sfida contro i bianconeri Colantuono dovrebbe, probabilmente, rinunciare a Djavan Anderson che durante il derby è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di un trauma cranico. Il bollettino medico non è preoccupante, ma ad ogni modo l’olandese potrebbe essere tenuto a riposto per la gara di martedì.

