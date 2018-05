La Salernitana torna in Abruzzo: squadra in ritiro a Rivisondoli

di Enrico Vitolo

Si cambia. Si ritorna in Abruzzo dopo ben dodici anni dall’ultimo ritiro pre-campionato, questa volta però la destinazione sarà Rivisondoli e non Castel di Sangro come accaduto nel 2006 quando l’allora squadra era guidata da Novelli e disputava il campionato di Lega Pro. Paesino della provincia aquilana situato a 1.350 mt sul livello del mare, Rivisondoli sarà dunque la casa estiva della Salernitana (da decidere ancora l’hotel). In attesa che il club granata dia l’ufficialità, difficile che avvenga a stretto giro, Stefano Colantuono ha comunque iniziato a lavorare su quella che sarà la prossima preparazione estiva.



La Salernitana partirà alla volta dell’Abruzzo il 12 o il 13 luglio dopo che in città verranno svolti i primi test di rito al campo Volpe, verso la fine dello stesso mese dovrebbe poi concludersi la prima parte del ritiro. La data di chiusura, però, potrebbe variare in base agli impegni di Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA