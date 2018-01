Salernitana, Rizzo si avvicina alla Sambenedettese

di Enrico Vitolo

Qualche scampolo di partita e nulla di più. L’avventura di Giuseppe Rizzo con la Salernitana si può dire che non è mai cominciata del tutto. Arrivato a stagione in corsa, l’ex mediano del Vicenza ha trascorso gran parte del girone di andata tra l’infermeria e la panchina. Ora, però, c’è alle porte un girone ritorno, che a quanto pare non disputerà con indosso la maglia granata. La sua cessione, infatti, giorno dopo giorno diventa sempre più fattibile, ed intanto la Sambenedettese spera. La squadra allenata da Eziolino Capuano, attuale terza forza del girone B di Lega Pro, sta spingendo per l’acquisto a titolo definitivo di Rizzo, proprio come confermato dall’amministrazione delegato dei rossoblù Andrea Fedeli al portale TuttoSamb.it: “Per Rizzo la destinazione di San Benedetto è gradita ma deve ancora convincerlo a scendere di categoria. Vorrebbe trasferire qui da noi il contratto triennale che con la Salernitana, ha capito che con Colantuono non giocherà, e secondo me ci sono le prerogative affinché arrivi da noi”. Alla Sambenedettese piace anche Popescu.

