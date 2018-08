Salernitana, Rosina dà forfait: salta la prima di campionato

di Enrico Vitolo

Primi contrattempi per Stefano Colantuono che, in attesa di far raggiungere la condizione migliore agli ultimi arrivati, è costretto già a dover rinunciare ai primi calciatori in vista dell’inizio di stagione. Se per Bernardini era tutto deciso da tempo, il centrale di Domodossola potrebbe rientrare a metà ottobre ma restano ancora dei dubbi in tal senso, per Rosina invece la conferma è arrivata ufficialmente negli ultimi giorni. Il numero 10 granata infatti, che ha saltato anche le gare di Coppa Italia, è costretto di nuovo ad alzare bandiera bianca, ancora una volta colpo di alcuni fastidi muscolari che non gli permetteranno di essere disponibile per le prime giornate di campionato. I tempi di recupero verranno valutati di settimana in settimana dallo staff medico. Intanto, in chiave calciomercato, la Salernitana è vicinissima alle cessioni di Volpicelli e Bellomo alla Pro Piacenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA