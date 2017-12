Salernitana, Schiavi e Sprocati tengono in ansia Colantuono

di Enrico Vitolo

Dimenticare la sconfitta con il Foggia. Subito. Ovviamente la trasferta di Palermo di giovedì sera non sarà per nulla semplice, anzi può essere tranquillamente definitiva la più complicata vista l’attuale classifica, ma Colantuono ha chiesto espressamente alla sua squadra una risposta concreta dopo la clamorosa débâcle della settimana scorsa. Rispetto alla gara con i pugliesi il tecnico granata recupererà Odjer e soprattutto Minala, ma ora la paura è tutta per Schiavi (risentimento muscolare al polpaccio destro) e Sprocati (affaticamento muscolare all’adduttore sinistro) che quest’oggi hanno svolto lavoro atletico differenziato al campo Volpe. Tutti i dubbi verranno sciolti nella rifinitura di domani mattina in programma allo stadio Arechi, ma la sensazione è che entrambi dovrebbero essere regolarmente a disposizione. Discorso diverso va fatto per Rizzo, Della Rocca, Tuia e Radunovic che saranno ancora una volta out così come Perico fermato dalla tallonite. Sponda Palermo la notizia più importante è il recupero di Nestorovski che sarà dunque in campo giovedì sera, stessa cosa dicasi anche per Bellusci. Verranno, invece, valutati in queste ore Jajalo e Struna, maggiori dubbi su Ingegneri, Morganella e Rolando.

