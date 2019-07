Salernitana, via alle cessioni: Schiavi Mazzarani verso l'addio

di Enrico Vitolo

In attesa di capire quando arriveranno gli ultimi rinforzi chiesti da Gian Piero Ventura, il diesse Fabiani è impegnato anche sulle numerose uscite da concludere possibilmente a stretto giro. Con il Cosenza si sta provando a trovare una soluzione congeniale per tutti per definire così la cessione di Raffaele Schiavi che dovrebbe firmare un contratto biennale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite in granata. Il Catania e la Sambenedettese, invece, insistono per l’acquisto di Andrea Mazzarani che dopo appena una stagione lascerà dunque la Salernitana. Attende notizie utili anche Alessandro Rosina che stuzzica la fantasia dell’Entella e del Monza, ma per entrambi i club il nodo ingaggio e la carta d’identità rappresentano due aspetti che continuano a far riflettere. Cercano una sistemazione anche Perticone, Altobelli e Signorelli.

