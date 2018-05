Salernitana: la sconfitta di Foggia non rovina la stagione in trasferta

di Enrico Vitolo

21 punti, a tanto è arrivata la Salernitana nel corso di questa stagione in occasione delle gare disputate in trasferta. La sconfitta di Foggia, immeritata per quello che si è visto specie nella ripresa, avrebbe certamente migliorato ancor di più il rendimento, ma allo stesso tempo non ha scalfito tutto quello che di buono è stato fatto dai granata da agosto scorso ad oggi. Da quando in serie B la vittoria vale tre punti (inizi anni novanta), soltanto in quattro occasioni sulle quattordici partecipazioni al torneo cadetto una squadra della Salernitana ha saputo fare meglio di quella del presente. Il record detiene al gruppo di Delio Rossi che nel 1994-95 conquistò ben 27 punti ma in 19 giornate e non in 21 come attualmente prevede il calendario. Nel 1997-98 invece, l’anno della promozione in A, furono 24 quelli ottenuti lontano dall’Arechi dopo 19 incontri, mentre nel 2003-04 (23 partite) e nel 1995-96 (19 partite) i granata raggiunsero quota 23 e quota 22.

