La Salernitana va ko a Venezia: decisivo un errore di Micai

di Enrico Vitolo

Dopo sei risultati utili consecutivi si interrompe, a Venezia, la striscia positiva della Salernitana (1-0). L’inizio, però, è più che positivo da parte dei granata che riescono ad abbinare al netto possesso palla diverse conclusioni dalla distanza che mettono davvero paura ai veneti. All’11 l’ex di turno Bocalon con una conclusione dai venti metri costringe Vicario a un super intervento, sessanta secondi più tardi quasi dalla stessa posizione ci prova Di Gennaro con un tiro al volo di sinistro che complice anche una leggera deviazione si infrange contro la traversa. Nonostante i pericoli vengano costruiti sempre da lontano e mai dall’interno dell’area di rigore avversaria, la Salernitana dà comunque la sensazione di essere in grado di poter sbloccare la partita da un momento all’altro. Ma all’improvviso al Penzo cambia incredibilmente l’andamento della sfida, tutta colpa di un errato disimpegno di Micai sulla punizione di Di Mariano che permette a Domizzi di portare a sorpresa in vantaggio il Venezia.



Lo svantaggio, che potrebbe aumentare al 39’ con la conclusione di Falzerano dalla distanza, rompe un po' gli equilibri e le certezze della Salernitana che da quale momento in poi sembra tutta un’altra squadra, poco lucida e soprattutto priva di idee. L’unica scossa, che non dura però tantissimo, la dà il debuttante André Anderson che dopo neppure un minuto dall’ingresso in campo, è il 62’, calcia in porta ma Vicario è attento. Dopo altri due giri di lancette Di Tacchio ha una grande chance ma il colpo di testa va alto sopra la traversa e chiude così in malo modo un’azione nata da angolo. Qui, di fatto, finisce la partita offensiva della Salernitana, a nulla serve l’ingresso di Jallow, il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 ed i cinque minuti di recupero.

