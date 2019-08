Salernitana, sfuma il derby di Coppa con la Casertana

di Enrico Vitolo

Ora è ufficiale il primo avversario che dovrà affrontare la Salernitana nel corso della stagione 2019-20: domenica 11 agosto nel secondo turno della Coppa Italia la squadra di Ventura sfiderà allo stadio Arechi (in stand by il discorso inversione di campo) il Catanzaro che questa sera ha battuto all’esordio la Casertana dell’ex granata Ginestra per 4-1 dopo i tempi supplementari. Per la gara del prossimo week-end torneranno certamente a disposizione Lombardi (assente nel triangolare Carmine Rinaldi) e Migliorini (uscito anzitempo giovedì scorso a causa di un leggero risentimento muscolare), da valutare invece le posizioni di Lopez, Akpa Akpro e soprattutto Cicerelli fermato da un problema alla caviglia accusato nel test contro il Bari. Intanto domani alle 9:30 ripresa degli allenamenti al Mary Rosy.

