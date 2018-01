Salernitana: si allontana Di Gennaro, piacciono Pontisso e Paghera

di Enrico Vitolo

Della Rocca potrebbe salutare a gennaio (destinazione Lecce?), Signorelli invece non ha convinto del tutto. La questione playmaker, come da copione, continua ad essere una spina nel fianco della Salernitana. Lo è ancora di più dopo le esplicite richieste fatte da Stefano Colantuono nei giorni scorsi. Resta, però, ora da capire chi potrebbe essere il nuovo regista di centrocampo dei granata. I nomi non mancano, così come le difficoltà nel portare a conclusione le trattative. Il sogno è uno solo, anzi forse era: Davide Di Gennaro. Il contratto che lo lega alla Lazio non è per forza un aspetto positivo, perché l’ex leader del centrocampo del Cagliari vorrebbe confrontarsi con una realtà differente (serie A o serie B a vincere). Ma da qualche ora c’è un altro problema che ha rallentato la trattativa, il fastidio all’adduttore che ha fermato nella giornata di ieri il centrocampista scuola Milan. Si teme uno stop non brevissimo. Si lavora, quindi, per un altro regista. Oltre a Paghera dell’Avellino piace Simone Pontisso, calciatore di proprietà dell’Udinese che fu lanciato in prima squadra in massima serie proprio da Colantuono. Nella scorsa stagione ha giocato, ma con il contagocce, con la Spal in B.

