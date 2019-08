Salernitana, si avvicinano Cerci e Jarosynski

di Enrico Vitolo

Prova ad accelerare i tempi la Salernitana dopo le richieste riproposte da Ventura negli ultimi giorni, e così per il diesse Fabiani è tempo di provare a chiudere almeno due trattative per consentire così all’allenatore granata di iniziare a lavorare con l’ipotetica formazione titolare. Le notizie più importanti riguardano Alessio Cerci e una telenovela che sembra essere giunta quasi al suo termine, l’ex Verona e la Salernitana sono pronti infatti a dirsi sì. Resta da limare soltanto la questione legata alla durata del contratto, la soluzione possibile sembra quella di un accordo biennale con la possibilità di farlo diventare triennale in base ai risultati di squadra e personali raggiunti soprattutto nel corso della prima stagione. Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’aspetto economico che prevede un accordo di 400mila euro a stagione, più eventuali bonus in caso di promozione in serie A. Si avvicina alla conclusione anche la trattativa con il polacco Pawel Jarosynski del Genoa. Classe 94’ l’ex Chievo Verona, capace di giocare sia nella difesa a tre che da esterno a centrocampo, è stato richiesto espressamente da Ventura che ha avuto modo di allenarlo nella scorsa stagione proprio con i clivensi.

