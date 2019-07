Salernitana-Cerci, è trattativa a oltranza

di Enrico Vitolo

Incontri, offerte, telefonate e controproposte, sta accadendo praticamente di tutto nella trattativa tra la Salernitana e Alessio Cerci. Ma nonostante questo e gli sforzi evidenti del club granata, attualmente nulla è stato ancora decisivo. Tutto è infatti ancora in stand by tra la Salernitana e l’ex Verona, ma intanto il corteggiamento prosegue. Specie da parte di Gian Piero Ventura che continua a far sapere al suo pupillo che a Salerno tutti lo stanno aspettando a braccia aperte. Ma tant’è, a quanto pare non resta che aspettare. Ancora. E nel frattempo il ritiro è ormai quasi terminato e per Cerci la parte più importante della stagione sta iniziando a salutare. A proposito di saluti, a breve potrebbero dire addio alla Salernitana il difensore Schiavi sempre più vicino al Cosenza e l’esterno Orlando pronto ad accettare la proposta della Sambenedettese.

