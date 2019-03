di Enrico Vitolo

Sembra non trovare pace Alessandro Bernardini. Continua, infatti, il via vai dall’infermeria da parte del centrale di Domodossola. Quest’oggi il difensore è stato costretto ad allenarsi a parte a causa di un affaticamento all’adduttore che l’ha rimesso nuovamente fuori dai giochi, nei prossimi giorni comunque lo staff medico valuterà i reali tempi di recupero. Un iter che verrà seguito anche con Emanuele Calaiò che prosegue nel lavoro differenziato dopo l’infortunio rimediato nell’ultima giornata di campionato, Gregucci si augura di averlo a disposizione sin da martedì prossimo quando si inizierà a lavorare nello specifico alla gara casalinga con il Venezia. Una gara che, molto probabilmente, sarà costretto a saltare Raffaele Schiavi. Intanto sabato mattina alle 11:00 allo stadio Arechi la Salernitana affronterà in amichevole la formazione Primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA