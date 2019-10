Salernitana, è sempre mercato: il sogno è Torregrossa

di Enrico Vitolo

Giorni di riflessioni in casa Salernitana, le prime della stagione. Merito anche della sosta per le nazionali che permetterà ai calciatori di rifiatare dopo lo sforzo delle ultime settimane e allo staff tecnico e dirigenziale di capire cosa ha funzionato e cosa no nelle prime sette giornate di campionato. Tra gli aspetti negativi c’è indubbiamente la mancanza di un vero bomber, ed allora ecco che il direttore sportivo Fabiani si è messo subito a lavoro in vista di gennaio quando il calciomercato riaprirà. Negli ultimi tempi il diesse granata ha sondato il terreno per Ernesto Torregrossa del Brescia, reduce da 22 gol 13 assist nelle ultime due stagioni di Serie B. Un’operazione tutt’altro che semplice, ma intanto la Salernitana resta vigile in attesa di eventuali sviluppi positivi sul calciatore siciliano che al termine della sosta tornerà a disposizione di Corini dopo un mese e mezzo vissuto in infermeria a causa di un problema muscolare.

