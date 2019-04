Salernitana choc: Lotito pensa a un nuovo ribaltone in panchina

di Enrico Vitolo

Ore calde, anzi caldissime nonostante sia ritornato il maltempo su Salerno. La sconfitta rimediata martedì sera a La Spezia, che vuol dire la quinta nelle ultime sette giornate di campionato, ha rimesso nuovamente sulla graticola Angelo Gregucci. La posizione del tecnico granata si fa infatti sempre più instabile, il gol subito da Capradossi al 94’ della sfida dell’Alberto Picco ha fatto sprofondare sempre di più la Salernitana in classifica e messo nei guai anche il suo allenatore. Complice il turno di riposo del weekend prossimo, la società si è presa qualche ora in più per riflettere attentamente sulla vicenda e capire quale decisione prendere. Intanto sul taccuino del diesse Fabiani restano sempre i nomi di Alfredo Aglietti, di Leonardo Menichini e di Roberto Beni, con il tecnico della formazione Primavera che in questo momento sembra essere la soluzione più concreta.

