Salernitana: si prova a stringere per Dermaku

di Enrico Vitolo

Ora inizia ad esserci seriamente fretta. Vero è che l’organico è quasi completato, ma Ventura continua ad attendere gli ultimi rinforzi per poter lavorare così con la squadra al completo in vista dell’esordio in campionato previsto per il prossimo 24 agosto all’Arechi contro il Pescara. Oltre a quella che porta al playmaker, tra le piste più calde delle ultime ore c’è anche quella che riguarda il difensore Kastriot Dermaku. Il centrale albanese ha giocato l’ultima stagione con il Cosenza in serie B, per poi trasferirsi ad inizio luglio al Parma che ora potrebbe girare il possente calciatore alla Salernitana con la formula del prestito secco (si valuta anche il diritto di riscatto). Cresciuto nel Sassuolo, Dermaku ha indossato le maglie del Melfi, del Pavia e della Lucchese in Lega Pro.

