Salernitana, obiettivo record: con la striscia di risultati positivi

di Enrico Vitolo

Metabolizzare la pesante sconfitta di Benevento poteva diventare molto ma molto complicato, ed invece con carattere e personalità la Salernitana ha saputo subito dimenticare il ko del Vigorito. In un attimo è passata dai quattro gol del derby ai quattro risultati utili consecutivi: pareggio con l’Ascoli, vittoria con il Verona, pareggio e Cremona e vittoria con il Perugia. Quasi la perfezione. Una striscia positiva che ha permesso ai granata di portarsi a -5 dalla capolista Pescara e godersi per il momento la quarta posizione in classifica in compagnia proprio dei cugini sanniti. Ma non solo. Già. Perché la squadra di Stefano Colantuono ha ufficialmente cominciato la rincorsa al record di partite senza sconfitte realizzato sotto la gestione Lotito/Mezzaroma negli ultimi anni di serie B. Nel 2017-18 furono ben 12 i risultati positivi inanellati nel girone di andata con Bollini seduto in panchina, una sequenza decisamente ancora un po' distante ma che ad ogni modo non è irraggiungibile. Molto più semplice, invece, è eguagliare e superare il dato del 2016-17 (6 le gare con Sannino alla guida tecnica) e del 2015-16 (7 con Menichini).

