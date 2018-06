di Enrico Vitolo

La Salernitana non smette di sondare il terreno all’interno del calciomercato, un nome dietro l’altro per capire concretamente su chi puntare in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni si ritornati di moda alcuni nomi già vicini al club granata nel recente passato, il primo è quello del difensore Blanchard ex Frosinone e Brescia che nelle consuete chiacchierate tra addetti ai lavori è stato proposto al direttore Fabiani. Il profilo potrebbe interessare, ma al momento il club granata prende tempo. Quello stesso tempo che, invece, vorrebbe ridurre al minimo con Davide Di Gennaro, playmaker della Lazio che nel suo curriculum vanta anche diversi campionato di serie B vinti. Da superare lo scetticismo del calciatore. In uscita, invece, c’è da annotare il nuovo interessamento del Livorno nei confronti di Odjer, mentre il Parma continua ad insistere per Sprocati.

