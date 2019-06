Salernitana slitta ancora il vertice Lotito-Menichini per la conferma

di Enrico Vitolo

Tutto ancora in alto mare. Luglio sta per arrivare, il ritiro è quasi alle porte ma per le notizie ufficiali bisogna ancora attender. Continua, infatti, a slittare l’incontro decisivo in casa Salernitana per decidere il nome del nuovo allenatore. Se la posizione di Angelo Fabiani sembra ormai stabile, pronto infatti il rinnovo contrattuale, quella di Leonardo Menichini invece continua a traballare in modo preoccupante. Proprio il diesse granata non sembra essere convinto nell’affidare una squadra da vertice al tecnico di Ponsacco. Ed allora ampio spazio al casting per il possibile nuovo allenatore: il nome che piace maggiormente è quello di Marco Baroni reduce dalle esperienze con Benevento e Frosinone. Interessa anche Moreno Longo, mentre stuzzica la fantasia il nome di Gian Piero Ventura.

