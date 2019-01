La Salernitana va all'attacco: Gregucci chiama Palladino

di Eugenio Marotta

Rivoluzione Salernitana. Un bomber da doppia cifra, una seconda punta affidabile, un esterno sinistro polivalente, un centrocampista ed un rinforzo in difesa. Sono le priorità del club granata nel mercato di riparazione. Emanuele Calaiò ('82) sembra ancora una volta sfumare, fortemente tentato dalle sirene del Foggia che può liberare Mazzeo (83). Lo svincolato Raffaele Palladino ('84) continua ad attendere una chiamata e intanto Karamoko Cissè ('88) del Verona si candida al ruolo di terzo incomodo. Il club granata è costretto a fare le equazioni tra entrate e soprattutto uscite (che saranno prioritarie) per poter liberare caselle nella lista over da mettere a disposizione di Gregucci.



Domani il ds Fabiani e il dirigente Bianchi faranno il punto sullo sfoltimento della rosa. In partenza la stella (che non ha mai brillato) Di Gennaro, ma anche Djavan Anderson che rientrerà alla Lazio per restarci, se Tare riuscisse a liberarsi di Basta e probabilmente pure un paio di difensori. Su Perticone ha messo gli occhi il Venezia. In bilico anche il mediano Odjer (Pordenone, Pro Vercelli e Ternana lo hanno sondato) e gli attaccanti Vuletich e Jallow. Orlando, tentato dalla Sambenedettese, può restare.



