Salernitana, interessano Calaiò, Barillà e Salzano

di Enrico Vitolo

Il calciomercato è cominciato, ma per le prime ufficialità bisognerà ancora attendere. Come nel caso della Salernitana che continua intanto a fare sondaggi. Un esempio è quello relativo ad Emanuele Calaiò, che a distanza di un paio di anni ritorna dunque nel radar granata. La trattativa, però, è molto ma molto difficile. Non solo per i motivi familiari che spingono il capitano del Parma a voler restare in Emilia, ma anche per un discorso economico. L’attaccante ha ancora un anno e mezzo di contratto a 300mila euro netti, cifre che è pronto a chiedere a chi eventualmente gli vorrà fare un’offerta concreta. Non semplice è anche la trattativa con Barillà, anche lui attualmente sotto contratto con il Parma. La Salernitana ha inizialmente proposto un prestito secco, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Sempre per il reparto mediano interessa ed anche tanto, essendo un’espressa richiesta di Colantuono, Aniello Salzano del Bari dove è stato allenato proprio dall’attuale tecnico granata. Sul centrocampista partenopeo, però, è forte l’interesse anche di Frosinone e Spezia.

