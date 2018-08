Sorpresa Salernitana: Rosina escluso dalla lista over!

di Enrico Vitolo

Sembrava una domenica tranquilla di fine agosto. Sembrava. Nel pomeriggio, infatti, la Salernitana ha comunicato l’elenco dei calciatori over che potranno prendere parte al campionato fino all’inizio della sessione invernale del calciomercato, nell’elenco dei 21 scelti da mister Colantuono manca a grande sorpresa Alessandro Rosina. Infortunio a parte, questa volta la motivazione sembra essere molto chiara. Dopo un lungo tira e molla, dunque, il rapporto tra il numero 10 e il club granata sembra essere davvero arrivato alla sua conclusione, difficile però in questo momento ipotizzare una destinazione gradita all’ex fantasista del Bari (estero?).



Insieme con Rosina, però, all’interno della lista over manca anche Franco Signorelli, ma in questo caso il destino del venezuelano era già risaputo da diverso tempo. Nessuna esclusione, invece, per Bellomo e Mazzarani che restano quindi a disposizione di Colantuono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA