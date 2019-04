Salernitana, Stakanov Micai: unico della serie B sempre presente

di Enrico Vitolo

Per il pit stop si può attendere. Le gomme, pardon in questo caso i guanti, di Alessandro Micai non hanno bisogno di essere controllati o peggio ancora sostituiti. La gara infatti, pardon, in questo caso la stagione, sta proseguendo a ritmo spedito, con qualche evidente cambio di velocità ma senza alcuna interruzione. Gli errori commessi hanno sì rallentato la corsa in alcune occasioni, ma nonostante questo in ogni circostanza il pilota della Salernitana ha saputo riprendere il controllo della sua vettura, pardon, della porta, e ha sempre proseguito nella guida. Spedita. Talmente spedita che nessuno in Serie B ha giocato più di Micai che, a cinque giornate dal termine, è l'unico calciatore del campionato a non aver saltato neppure un minuto di gioco. Intoccabile, insostituibile, instancabile.



