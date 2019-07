Salernitana: in stand by le piste Gerbo e Greco

di Enrico Vitolo

Giorni di riflessione. Dopo aver messo subito la quinta all’inizio del calciomercato, ora la Salernitana ha decelerato e sta aspettando prima di ritornare a premere sull’acceleratore. Intanto, però, Ventura aspetta gli ultimi rinforzi. In attesa di capire cosa accadrà con Cerci, sono in stand by anche le trattative che riguardano Alberto Gerbo e Leandro Greco. Entrambi svincolati, ma soprattutto entrambi non convinco del tutto i granata. Sul primo l’interessamento dell’Ascoli è diventato sempre più concreto e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare la firma sul contratto con il club bianconero, sul secondo invece la Salernitana sta cercando di capire se il calciomercato offre anche altre opportunità. Sull’ex Foggia è sempre vigile la Reggina, ma il centrocampista scuola Roma non vorrebbe scendere di categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA