Firenze fa grande la Salernitana: due vittorie all'esordio dopo 68 anni

di Enrico Vitolo

Una lunga attesa, anzi lunghissima. Dopo 68 anni la Salernitana torna a vincere le prime due gare del campionato di serie B: prima di oggi, infatti, l’ultimo risultato positivo risaliva addirittura alla stagione 1951-52 quando la squadra allenata all’epoca dall’austriaco Hiden vinse 3-1 contro il Verona all’esordio e 5-1 contro il Modena la settimana successiva.



Ma ormai questo è il passato, perché dopo il 3-1 rifilato al Pescara e lo 0-1 di Cosenza la Salernitana di Ventura è tornata (finalmente e fortunatamente) a riscrivere la propria storia ed anche quella dell’era Lotito-Mezzaroma. Nelle precedenti otto stagioni dell’attuale proprietà, infatti, mai i granata erano stati capaci di ottenere due vittorie di fila all’inizio della stagione, dal debutto in serie D all’ultimo tentativo fatto in B con Colantuono. Ma anche in questo caso tutto fa ormai parte del passato, perché oggi quello che conta sono le due vittorie conquistate da capitan Di Tacchio e compagni.

