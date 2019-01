Salernitana, striscione all’Arechi: «La società non ha diritto di restare»

di Enrico Vitolo

Amarezza, delusione. Sentimenti che ultimamente hanno contagiato la tifoseria della Salernitana, colpa delle quattro sconfitte rimediate nelle ultime sei giornate di campionato. Un trend inaspettato che, seppur solo per il momento, sta condizionando però in modo negativo l’anno del centenario. In più tra la tifoseria granata regna attualmente anche la delusione per un calciomercato, quello invernale, che tarda a decollare. Tutto questo ha spinto il gruppo Ultras Movement Salerno ad esporre nelle ultime ore uno striscione all’esterno dello stadio Arechi, dove quest’oggi alle 14:30 la squadra di Gregucci sfiderà in amichevole il Rieti, rivolto senza troppi giri di parole alla proprietà della Salernitana: “Una società che non ha rispetto e dignità non ha il diritto di restare nella nostra città”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA