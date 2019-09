Salernitana, tempi lunghi per Jallow: fuori contro Livorno e Frosinone

di Enrico Vitolo

Ci mancava solo la squalifica di Kiyine dopo il doppio giallo rimediato contro il Chievo Verona, ma ormai Ventura sembra essersi abituato alle (numerose) assenze in questo avvio di stagione. Per la sfida di domenica sera a Livorno, l’ultima del primo ciclo di fuoco della stagione, il tecnico della Salernitana spera di poter recuperare almeno Lombardi, ancora dubbi invece su Akpa Akpro.



Discorso totalmente differente, invece, per Jallow che dovrà certamente rimanere fuori almeno per qualche altra settimana: «Ha avuto un problema al ginocchio e c’era il rischio di un piccolo intervento che a quanto pare è stato scongiurato. Ora sta facendo terapia, dobbiamo capire i tempi di recupero. Mi auguro di riaverlo dopo la sosta», ha detto Ventura al termine della gara con il Chievo. Già certo, quindi, che il gambiano salterà la trasferta di Livorno e la gara interna con il Frosinone, da valutare invece la sua presenza per la sfida con il Venezia in programma il 19 ottobre dopo la sosta.

