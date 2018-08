Salernitana, è tempo di esclusioni: in tre a rischio taglio dalla lista over

di Enrico Vitolo

29 giocatori presenti in rosa, di cui 19 over e 18 under. Indubbiamente un po' tanti, non solo per la gestione di Stefano Colantuono ma anche perché la lista over da presentare per la stagione 2018-19 non può avere più di 18 calciatori. Tempo di scelte, dunque, da parte del tecnico della Salernitana e della dirigenza, scelte che potrebbero essere facilitate anche dal calciomercato di Lega Pro che terminerà il 25 agosto. Tre sono i granata a rischio esclusione: Signorelli, Bellomo e Bernardini. Il primo difficilmente saluterà Salerno, non vuole infatti scendere di categoria, il secondo sta valutando le offerte che arrivano dalla Lega Pro e dalla serie D, il terzo invece attendere di conoscere ufficialmente i tempi di recupero. Il rientro in campo per fine settembre non è ancora così scontato, nei prossimi giorni però si potrebbero avere notizie più precise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA