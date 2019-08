Salernitana, trasferta blindata per gli ultrà granata a Cosenza

Gli autobus con a bordo i tifosi della Salernitana diretti a Cosenza saranno scortati dalla questura di Salerno. Il provvedimento è stato comunicato dalla polizia, in occasione della sfida del Marulla, in programma per le 21 di sabato 31 agosto e valida per la seconda giornata del campionato d serie B.



Punto di incontro per i tifosi - che potranno recarsi in Calabria solo a bordo di autobus organizzati, sarà il piazzale antistante il settore distinti dello stadio Arechi. La partenza è prevista per le 15.

