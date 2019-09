Salernitana, tre vittorie di fila inctrasferta e record eguagliato

di Enrico Vitolo

Prima Cosenza, poi Trapani e ora anche Livorno, meglio di così non poteva iniziare la stagione della Salernitana lontano dall’Arechi. Tre vittorie, una più importante dell’altra, che hanno permesso alla squadra di Ventura di conquistare con merito un spazio all’interno del libro della storia granata. Dopo il 2-3 dell’Armando Picchi di domenica sera, capitan Di Tacchio e compagni hanno infatti eguagliato il record di vittorie consecutive in trasferta in Serie B: in precedenza gli unici in grado di tenere questo passo furono la Salernitana di Zeman nel 2001-02 (sconfitte Pistoiese, Messina e Cosenza) e la Salernitana di Colomba nel 1995-96 (sconfitte Foggia, Fidelis Andria e Ancona). Ora, però, è caccia al primato solitario, l’appuntamento è per il 19 ottobre a Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA