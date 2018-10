Salernitana, troppi tiri concessi agli avversari: per fortuna c’è Micai

di Enrico Vitolo

Se prima della sfida con il Perugia con la Salernitana era la quarta squadra di tutta la serie B ad aver subito più tiri verso la propria porta, dopo i novanta minuti con gli umbri le cose sono peggiorate ulteriormente. Addirittura 18 sono state le conclusioni subite nell’ultima turno di campionato, per fortuna dei granata però c’è Alessandro Micai che ha risolto tutti i problemi. Ancora una volta. E poco importa se il rigore trasformato dal Perugia è nato proprio da un suo errore: “Purtroppo ho commesso una grossa ingenuità” ha detto al termine dell’incontro dell’Arechi - prima e dopo il numero uno della Salernitana ha bloccato tutti i tentativi degli avversari. Una sequenza infinita di interventi effettuati contro Vido e soci che gli hanno permesso di scalare nuove posizioni e di avvicinarsi così sempre di più al primo posto della classifica dei portieri con più parate fin qui totalizzate nel torneo cadetto (al primo posto c’è Merelli del Padova). In attesa della trasferta di Crotone, altro banco di prova importante, la media di Micai è di 3 parate sui 4 tentativi a partita degli avversari. Non male.

© RIPRODUZIONE RISERVATA