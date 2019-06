Salernitana: tutto pronto per la festa del Centenario

di Enrico Vitolo

L’attesa è finita, il grande giorno sta per arrivare. Dopo aver superato con un pizzico di fortunato il pericolo playout, per la Salernitana ora è il momento di pensare esclusivamente al Centenario. Il giorno del compleanno sta infatti per arrivare. Ed allora via ai festeggiamenti. Questa sera alle ore 21:00 appuntamento nella curva sud dello stadio Arechi dove si attenderà l’arrivo della mezzanotte per iniziare così a celebrare i cento anni di storia del club granata. Mercoledì 19 giugno, poi, alle 18:00 è in programma nella Cattedrale di Salerno una messa di commemorazione per i calciatori e tifosi scomparsi, alle 19:19 dallo stadio Vestuti partirà invece un corteo che raggiungerà Piazza della Concordia dove si svolgerà la vera festa di compleanno. Infine giovedì 20 dalle ore 18:00 spazio al torneo tra le vecchie glorie granata sulla spiaggia di Santa Teresa, in campo si sfideranno tra gli altri Fusco, Breda, Soligo, Pinna, Di Napoli e Bombardini. Inoltre, dal 13 al 22 giugno, presso il Parco dell’Irno-Fornace ex Salid sarà possibile visitare la mostra ufficiale Salernitana 100 organizzata dall’Associazione 19 giugno 1919.

