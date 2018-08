Salernitana: ufficiale l’ingaggio di Jallow, vicino al ritorno Monaco

di Enrico Vitolo

In attesa di capire se sarà possibile realizzare un altro grande colpo nel reparto offensivo (il sogno è Ceravolo ma la trattativa con il Parma è molto complicata), la Salernitana ha finalmente risolto gli ultimi problemi legati all’operazione Lamin Jallow. Da poche ore l’attaccante senegalese è ufficialmente un nuovo calciatore granata, l’ex Cesena arriva dal Chievo Verona a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione in massima serie da parte della Salernitana. Ma il calciomercato del club campano, al di là del sogno per l’attacco, non è ancora concluso: Djavan Anderson potrebbe restare alla Lazio, Andrè Anderson che si sta allenando già da qualche giorno a Salerno potrebbe invece arrivare in prestito dal club biancoceleste che ha annunciato in giornata il suo ingaggio, mentre Salvatore Monaco dovrebbe lasciare il Perugia nelle prossime ore e firmare il suo secondo contratto con la Salernitana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA