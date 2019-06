Salernitana, ufficiale il ritiro a San Gregorio Magno

di Enrico Vitolo

Si resta a casa. Dopo aver visto svanire la maggior parte delle opportunità legate al nord, la Salernitana è tornata sulla decisione iniziale e ha deciso di svolgere il ritiro precampionato a San Gregorio Magno. La squadra granata si ritroverà agli ordini di mister Leonardo Menichini l’11 luglio a Salerno dove verranno svolti i test iniziali fino al giorno 14, dopodiché prenderà ufficialmente il via il ritiro estivo che durerà fino al 30 luglio. Primo passo, dunque, fatto da parte del club granata che nei prossimi giorni dovrebbe annunciare anche il rinnovo del tecnico di Ponsacco che intanto continua a lavorare in vista della prossima stagione. Da capire se al suo fianco ci sarà sempre il direttore sportivo Angelo Fabiani il cui contratto, così come quello di diversi collaboratori granata, scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA