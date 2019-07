Salernitana, ufficiali i primi acquisti: Firenze, Morrone e Carillo

di Enrico Vitolo

Prime ufficialità per la Salernitana, sono addirittura tre gli acquisti annunciati quest’oggi dal club granata. Il primo è Marco Firenze, esterno/trequartista classe ’93 arrivato a titolo definitivo dal Crotone con un contratto triennale. Stessa operazione è stata portata a termine con il centrocampista classe 2000 Biagio Morrone ex Primavera della Juventus. Arriva, invece, in prestito l’ultimo rinforzo di giornata, il difensore Luigi Carillo classe 96’ di proprietà del Genoa. Nell’ultima stagione il neo granata è stato in forza al Brescia senza mai giocare una partita, mentre negli anni precedenti ha collezionato numerose presenze in Lega Pro con le maglie di Juve Stabia, Akagras, Paganese e Pisa. Nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale anche il ritorno di Tiago Casasola.

