Salernitana, ultima campanella: Rosina e Mazzarani scalpitano

di Pasquale Tallarino

Comincia la settimana decisiva. Anzi, il tour de force, perché in realtà può cambiare l'aria (salubre, più ossigeno) o spalancarsi il baratro in base ai risultati che la Salernitana otterrà in pochissimi giorni. Non ci sarà tempo per ragionare, bisogna solo agire e fare gol: due partite ravvicinate, il 30 marzo in casa con il Venezia e il 2 aprile in trasferta con lo Spezia possono ridare slancio o rendere fragili gli equilibri già precari, indebolendo ulteriormente la posizione di classifica della Salernitana e di chi la guida.



Si comincia con il Venezia: è la fase più delicata della stagione, perché «sboccia» in una partita senza appello, che la Salernitana e l'allenatore Angelo Gregucci devono vincere a tutti i costi per evitare i tuoni della proprietà e la contestazione ad oltranza dei tifosi. Non è solo un fatto scenico, di ambiente e di idillio interrotto da tempo: un altro risultato negativo mezzo o tutto intero dei granata tra le mura amiche (che non sono più amiche da tempo), sabato prossimo, renderebbe la classifica precaria e spingerebbe la Salernitana nelle sabbie mobili della lotta per evitare i playout. Suona l'ultima campanella, la partita contro il passato di Gregucci (in Laguna il tecnico chiuse in trionfo la sua prima, vera avventura su una panchina di serie B, salvando i veneti nello spareggio con il Bari) nasce in un contesto particolare, perché si giocherà nell'acquario, con gli spalti deserti per protesta o comunque senza l'apporto delle frange più calde del tifo. Come nel '97 sempre contro i veneti gol decisivo di Tosto, in panchina Colomba che poi fu esonerato poco e come in una lontana partita vinta da Gregucci 6-1 contro il Cesena nel 2004, gli ultras hanno già annunciato che diserteranno, perché sono delusi dal rendimento della squadra e dalla gestione societaria. La Salernitana, dunque, dovrà fare tutto da sola, prendendo a calci fantasmi e tabù. Lo stadio non è più alleato e il catino non bolle più, da tempo: i granata hanno perso tre partite di fila e in casa hanno perso 4 volte nelle 5 uscite. Adesso sono formato gruviera come loro solo il Perugia e devono assolutamente cambiare passo.



