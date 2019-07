Salernitana, ultimo giorno di ritiro: si rivede in campo Firenze

di Enrico Vitolo

Ultimo giorno di allenamento nel ritiro di San Gregorio Magno per la Salernitana. In attesa di capire se dal 16 agosto in poi si ritornerà nel quartier generale estivo per completare così lontano dalla città la preparazione prima del debutto in campionato, quest’oggi Ventura ha predisposto una doppia seduta di allenamento. Al termine della giornata spazio alle convocazioni per il triangolare in programma giovedì sera all’Arechi contro il Bari e la Reggina. In occasione della prima davanti al pubblico granata dovrebbe esserci il tanto atteso debutto stagionale di Marco Firenze che sembra aver smaltito definitivamente il problema al ginocchio sinistro. Dubbi, invece, sulla presenza di Akpa Akpro che continua a convivere con dei fastidi muscolari. Chi sa già di non essere disponibile è Lopez costretto al forfait a causa di una lieve distrazione muscolare al retto femorale destro.

