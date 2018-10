La Salernitana a un passo dai 1.300 punti in serie B

di Enrico Vitolo

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato, soltanto altri 9 punti e poi la Salernitana toccherà finalmente il traguardo dei 1.300 in serie B. Un risultato storico, costruito passo dopo passo dall’ormai lontanissimo 1937 quando per la prima volta i granata misero piede in cadetteria. Da quella stagione in poi sono state messe in sequenza 1.052 partite, condite da 324 vittorie, 325 pareggi e 403 sconfitte. Un ruolino di marcia che ha permesso all’attuale squadra di Stefano Colantuono di raggiungere prima e consolidare poi il 26° posto nella classifica di tutti i tempi. Appena un gradino sopra, con 1.318 punti conquistati, c’è il Perugia che alla ripresa del campionato sarà di scena proprio allo stadio Arechi contro Di Tacchio e compagni, sul podio invece c’è spazio per il Brescia sul gradino più alto con 3.311 punti, per il Verona con 2.718 e per il Bari con 2.504.

