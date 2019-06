La Salernitana lavora in uscita: in lista di sbarco Migliorini e Rosina

di Enrico Vitolo

Per saperne di più servirà ancora del tempo, non troppo si augura Leonardo Menichini, ma intanto qualche piccolo passo la Salernitana sta iniziando già a farlo nelle ultime ore. Dopo gli addii a Casasola e i vari calciatori il cui prestito scadrà a giorni (da Minala ad André Anderson), il club granata sembra seriamente intenzionato a fare lo stesso anche con Migliorini e Rosina. Due operazioni, però, completamente diverse tra di loro: nel caso del centrale ex Avellino la Salernitana non sembra pronta ad esercitare l’opzione di rinnovo, nel caso del fantasista calabrese invece si sta provando a lavorare per la rescissione. Ma come già accaduto nelle scorse estati, anche questa volta non sarà semplice convincere Rosina a rinunciare alla serie B e all’ultimo anno di contratto con i granata.

