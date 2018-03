Salernitana, per il derby con l'Avellino già venduti quasi quattromila biglietti

di Enrico Vitolo

Il derby tra Salernitana ed Avellino si sta avvicinando, lo si capisce anche e soprattutto dalla risposta delle due tifoserie. Dopo che gli irpini hanno polverizzato in poche ore i 2.000 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, ecco pronta la risposta immediata da parte dei supporters granata. In giornata, infatti, c’è stato il picco per quello che riguarda gli acquisti di biglietti per la sfida di domenica pomeriggio. Con i dati di oggi si è arrivati a quota 3.601 tagliandi staccati, che si vanno così ad aggiungere ai 3.381 abbonati. Facile, dunque, ipotizzare che nel prossimo week-end l’Arechi possa finalmente ritornare a riempirsi dopo il netto calo avuto all’inizio del 2018. Tenendo conto della risposta data quest’oggi nulla vieta di pensare che contro l’Avellino possano esserci anche quasi 15mila spettatori allo stadio, con tanto di coreografia sulla quale la curva sud sta lavorando ormai da settimane.

