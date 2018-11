Salernitana senza Migliorini e Akpa ma a Venezia rientra capitan Schiavi

di Enrico Vitolo

Partenza anticipata, rispetto agli standard, e rifinitura in Veneto quest’oggi per la Salernitana. Assenti Migliorini e Akpa Akpro che sono rimasti a casa per colpa dei rispettivi acciacchi fisici, il primo a causa di un leggero stiramento accusato contro il Livorno e il secondo per un problema al quadricipite che sembra essere finalmente in fase di guarigione. Torna a disposizione, invece, Schiavi che domenica pomeriggio contro il Venezia si riprenderà la fascia da capitano e il posto al centro della difesa. Se in difesa è già tutto scritto, qualche dubbio persiste a centrocampo: scalpita infatti Palumbo che vorrebbe la prima maglia da titolare in campionato (certo di un posto Di Gennaro), mentre Pucino insidia Vitale sull’out mancino. Infine l’attacco dove Vuletich potrebbe sostituire Jallow e fare coppia con l’inamovibile Bocalon.

