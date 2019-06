Salernitana, è la notte dei playout: in ottomila sui gradoni dell'Arechi

di Pasquale Tallarino

Dopo la bile, ecco le file: chi ha trascorso almeno un'ora in ricevitoria pronosticando ieri «il gol di Orlando e una parata di Micai», è pronto stasera a girare nel tornello per sostenere la Salernitana. Anzi, solo la maglia granata: gli striscioni annunciati in curva Sud lo ricorderanno e lo preciseranno. Il report ufficiale della Salernitana (5.340 biglietti venduti, 1 a Venezia) è stato diffuso alle 19.30 con le rivendite ancora piene e altre che per errore (Listicket chiedeva di aggiornare il software e probabilmente non è accaduto) chiedevano di esibire la tessera del tifoso. Saranno in ottomila sugli spalti, nonostante la delusione, mischiata adesso alla paura e alla speranza, dopo un campionato di stenti. Però nessun cuore granata, oggi, riesce a dire «Vattene amore»: non si può, nonostante tutto. Non è magia, non è «scordiamoci il passato» (tanti messaggi ironici sulla bacheca fb della Salernitana, indirizzati a Di Gennaro «giudice del Tar», quando il club granata ha diffuso la lista dei convocati) piuttosto appartenenza, moto dell'anima. «Scherziamo? Veramente ce ne dobbiamo scendere?», ripete un vecchio ultras, già in trance agonistica, mentre al cassiere di Fan's Shop, roccaforte della prevendita, chiede «il solito, curva Sud», come si fa con il barista per il superalcolico. Chi ha potuto, chi ha voluto, chi se l'è sentita, ieri si è messo in coda: giovani, famiglie e... medici sociali. Il dottore Pino Palumbo, un altro cuore granata tra gli invitati alla festa del centenario organizzata dal Comune di Salerno il 19 giugno, sarà in tribuna azzurra a palpitare per la Salernitana, nella speranza che ritorni per una notte Bersagliera.



